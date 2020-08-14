مؤتمر سيميوني: قدمنا كل ما عندنا.. لم نمتلك أكثر من ذلك

اعترف دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، أن فريقه لم يكن الطرف الأفضل أمام لايبزج.

أتليتكو مدريد ودّع دوري أبطال أوروبا بهزيمته 1-2 أمام لايبزج الألماني في ربع نهائي البطولة مساء الخميس.

وصرّح سيميوني بعد المباراة: "حققنا المركز الثالث في الدوري ووصلنا ربع نهائي دوري الأبطال، الموسم كان جيدا".

وأضاف: "لم نمتلك أكثر من ذلك، قدمنا أفضل ما عندنا".

وأكد: "نشعر بالحزن والمرارة، لكني واثق أننا قدمنا أقصى ما لدينا".

وواصل: "كان من الصعب علينا الفوز بالصراعات الثنائية، وكانوا أسرع منا. قدمنا كل ما عندنا، كان عاما طويلا".

وشدد: "علينا أن نرفع رؤوسنا ونبدأ الاستعداد للعام المقبل، لم نلعب اليوم بالطريقة التي أردناها".

واعترف: "أعجبني لايبزج، كان أفضل منا، ولعبوا بكثير من الحماس والحيوية، ليس لدينا أعذار، توجب علينا الهزيمة".

وأتم: "قدمنا أفضل ما لدينا ووصلنا ربع النهائي، علينا أن نبارك للمنافس على انتصاره".

دانييل أولمو، وتايلر أدامز سجلا هدفي لايبزج، فيما سجل جواو فيليكس هدف أتليتكو الوحيد.

ليتأهل لايبزج إلى مواجهة باريس سان جيرمان في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

لايبزج يحضر للمرة الأولى في تاريخه بالمربع الذهبي لـ دوري الأبطال، فيما ودّع أتليتكو وأهدر فرصه في الظفر بأول لقب في تاريخه بالبطولة.

لايبزج تأسس عام 2009، واحتاج إلى 11 عاما فقط حتى يناطح الكبار في أعرق البطولات الأوروبية.