سانشو يبدي سعادته بالبقاء في بوروسيا دورتموند

أعلن جادون سانشو الإنجليزي الشاب سعادته بالبقاء في صفوف بوروسيا دورتموند.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وخاض سانشو 45 دقيقة في مباراة ودية رفقة زملائه انتهت بالفوز 6-0 استعدادا للموسم الجديد.

وارتبط اسم الإنجليزي الشاب بالانتقال لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن دورتموند أعلن إنه باق في صفوف الفريق للموسم المقبل.

وقال سانشو لقناة بوروسيا دورتموند: "أحب اللعب مع هذا كثيرا".

وتابع "إنها مجموعة خاصة. لدينا بعض اللاعبين الشباب المميزين، وأنا سعيد حقا لمشاركتهم الملعب وتوجيههم".

وأضاف "كنت في مكانهم مرة ألعب مع الكبار. أنا سعيد من أجلهم".

وأتم "انضممت لدورتموند بعمر الـ 17، بعض اللاعبين هم في نفس العمر. لقد كنت هناك وفعلت ذلك. يمكنني توجيههم فيما هو جيد وما هو غير جيد. آمل أن أحفزهم أيضا".

وسبق أن قال مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند في تصريحات رسمية: "نخطط لاستمرار سانشو مع فريقنا في الموسم الجديد، وهذا القرار نهائي".

الإنجليزي صاحب الـ 20 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية واتفورد، قبل أن ينتقل للفريق ب لـ مانشستر سيتي.

مع سيتي، لم يُسجل سانشو أي حضور مع الفريق الأول ولكنه شارك في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عاما ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6، كما شارك في 7 مباريات مع فريق تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.

وقرر سانشو الرحيل من مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند في 2017.

الموسم الماضي، سجل سانشو 20 هدفا وصنع مثلهم خلال مشاركته في 44 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند.

وظهر سانشو 99 مرة بقميص الفريق الأول لـ دورتموند منذ 2017 وحتى 2020 ونجح في تسجيل 34 هدفا وصناعة 43.

سانشو كان عضوا فعالا مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاما الذي تُوج بلقب كأس العالم.

وعلى مستوى المنتخب الأول، كتب سانشو ظهوره الأول في مجموعات دوري الأمم الأوروبية عام 2018.

ولعب سانشو 11 مباراة بقميص إنجلترا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4.