عضو مجلس إدارة المصري لـ في الجول: لا بديل عن تأجيل مواجهة الإسماعيلي

قال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري إنه لا بديل عن تأجيل مباراة الإسماعيلي في الدوري بعد أن جاءت نتيجة المسحة الطبية قبل المباراة إيجابية لـ20 عضو من الفريق. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عمار قائلا: "لا بديل عن تأجيل مباراة الإسماعيلي".

وأضاف "اتحاد الكرة أبلغنا أن الإصابات إن زادت عن 10 لاعبين سيتم تأجيل المباراة".

وواصل "تدرب عدد قليل من اللاعبين خلال اليومين الماضيين، ومنهم إصابات جديدة انضمت إلى قائمة المصابين بجانب شفاء 3 لاعبين".

المسحة الطبية لفريق المصري قبل مواجهة الإسماعيلي في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز كشفت عن إصابة 20 حالة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وكان النادي البورسعيدي قد أعلن إصابة 16 حالة قبل مواجهة حرس الحدود بالإضافة إلى 5 حالات إضافية مما تسبب في تأجيل المواجهة بينهما في وقت سابق.

ومن المقرر أن يواجه المصري فريق الإسماعيلي غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري.

اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق أنه بتوصية من اللجنة الطبية لديه، فإن أي فريق يعاني أكثر من 10 إصابات بفيروس كورونا، يجب أن يتم مراجعة أمر إقامة مباراته بشرط أن تكون نتائج المسحة معتمدة من اللجنة الطبية نفسها.

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