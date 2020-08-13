نتيجة المسحة الطبية تكشف إيجابية 20 حالة في المصري بـ فيروس كورونا

كشفت المسحة الطبية لفريق المصري البورسعيدي عن إيجابية 20 حالة بفيروس كورونا قبل مواجهة الإسماعيلي في الجولة 19 من الدوري المصري.

وكان النادي البورسعيدي قد أعلن إصابة 16 حالة قبل مواجهة حرس الحدود بالإضافة إلى 5 حالات إضافية مما تسبب في تأجيل المواجهة بينهما.

ومن المقرر أن يواجه المصري فريق الإسماعيلي غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري.

وحصل FilGoal.com على نتائج المسحة الطبية الجديدة للفريق البورسعيدي وأسفرت عن إيجابية 20 حالة.

ولا تزال حالة طارق العشري المدير الفني للفريق إيجابية، بينما نجله أحمد العشري حالته سلبية.

ولم يعلن اتحاد الكرة موقفه من مواجهة الإسماعيلي والمصري المقرر لها غدا الجمعة.

وتمنى طارق العشري المدير الفني للفريق البورسعيدي تأجيل المباراة مثلما حدث في مواجهة حرس الحدود بسبب ذلك الظرف الطارئ.

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