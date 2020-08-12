هدرسفيلد لـ في الجول: لم نتلق أي عرض من بيراميدز لضم رمضان صبحي

كشف لي برومبي مدير عمليات كرة القدم في نادي هدرسفيلد مفاجأة كبرى، حيث أوضح أن ناديه لم يتلق أي عرض من بيراميدز لضم رمضان صبحي حتى الآن.

وقال برومبي لـ FilGoal.com: "رمضان يتبقى له موسم في عقده، ولدينا خيار التجديد لموسم آخر".

وأردف "اللاعب سيعود للتدريب معنا هذا السبت".

وشدد "لم نتلق أي عرض من نادي بيراميدز لضم رمضان صبحي".

ويأتي ذلك رغم إعلان الأهلي عدم التوصل لاتفاق مع رمضان صبحي للاستمرار مع القلعة الحمراء بعد الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء اللاعب، وتفضيل الجناح المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما الانضمام إلى بيراميدز.. (طالع التفاصيل)

وسيوقع رمضان صبحي على عقد يمتد مع بيراميدز لمدة 3 مواسم، بقيمة 80 مليون جنيه (طالع التفاصيل)

وقال رمضان صبحي لـFilGoal.com إنه جمع متعلقاته الشخصية من الأهلي استعدادا للعودة إلى إنجلترا بعدما طالبه نادي هدرسفيلد بالانتظام في تدريبات الفريق.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء رمضان صبحي ويبقى الاتفاق مع اللاعب. (طالع التفاصيل)

وانتهت رسميا إعارة رمضان من هدرسفيلد إلى الأهلي وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي الإنجليزي أخطر رمضان بضرورة العودة سريعا إلى إنجلترا.

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضا

كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب

الأهلي: رمضان خارج حساباتنا.. أبلغنا برغبته في الانتقال إلى بيراميدز