دايلي ميل: بسبب تغريدة عن فيل جونز.. حساب تويتر الرسمي يعتذر لمانشستر يونايتد

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 12:00

كتب : FilGoal

فيل جونز - مانشستر يونايتد - فالنسيا

اعتذر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى نادي مانشستر يونايتد بعد شكوى من النادي ضد تغريدة بدا وكأنها تسببت في السخرية من لاعبه فيل جونز. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

حساب تويتر الرسمي في المملكة البريطانية كتب: "ضع اسم لاعب أفضل من فيل جونز".

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التغريدة تسببت في موجة كبيرة من السخرية من اللاعب خاصة على كيف يبدو وجهه خلال المباريات وغيرها من التغريدات حول مستواه في الملعب وابتعاده عن المشاركات.

واشتكى عدد من المستخدمين من التغريدة، خاصة وأن تويتر انتُقد في الماضي بسبب عدم قدرته على التعامل مع التنمر والرسائل والكلمات الغاضبة عبر المنصة في بريطانيا، مع تزايد تعرض بعض اللاعبين للعنصرية عبر الموقع.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن مسؤولين في النادي الإنجليزي تحركوا للتواصل مع تويتر بشأن التغريدة.

وصرح متحدث باسم تويتر لصحيفة "دايلي ميل" قائلا: "لم نكن ننوي التسبب في أي ضرر أو غضب وبمجرد أن لاحظنا خطأنا، قمنا بحذف التغريدة فورا".

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يتصادم بها مانشستر يونايتد مع إدارة موقع تويتر، إذ أن النادي كان قد طلب خلال العام الماضي مقابلة مع إدارة الموقع بعد عدد من التعليقات العنصرية التي تعرض لها بول بوجبا. (طالع التفاصيل)

بوجبا كان قد أهدر ركلة جزاء ضد ولفرهامبتون وانتهى بالتعادل، ما دفع جماهير يونايتد بعد ذلك لشن حملة عنيفة للغاية ضده، بل ووجه بعضهم تعليقات عنصرية ما دفع النادي لإصدار بيان عاجل لإدانة تلك الأفعال. (طالع التفاصيل)

جونز صاحب الـ28 عاما شارك خلال الموسم الجاري مع مانشستر يونايتد في 8 مواجهات في كل المسابقات سجل خلالها هدفا.

المدافع الدولي الإنجليزي انضم إلى الشياطين الحمر في صيف 2011 قادما من بلاكبيرن روفرز، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023 مع خيار التمديد لعام إضافي.

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