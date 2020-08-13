رسميا - سون يفوز بجائزة هدف الموسم

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز سون هيونج مين بجائزة هدف الموسم 2019-2020 عن هدفه الرائع بمجهود فردي ضد بيرنلي.

جناح توتنام حصل على الكرة على حافة منطقة جزاء توتنام وانطلق وحيدا وتخطى لاعبين من الخصم قبل أن يسكن الكرة في شباك نيك بوب حارس بيرنلي.

خلال ذلك الهدف، ركض سون بالكرة مسافة 71.4 متر في 11 ثانية فقط، ثاني أطول مسافة يركض بها لاعب بالكرة ليسجل هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أندروس تاونسند وهدفه لكريستال بالاس في 2016-2017.

وقال سون عن ذلك الهدف الذي سجله في شهر ديسمبر الماضي: "بمجرد أن حصلت على الكرة، حاولت إيجاد لاعب لأمرر له، كنت محظوظا قليلا، ركضت بالكرة في المساحة التي لم يتواجد بها أي لاعب".

وواصل "حاولت إنهاء الكرة بشكل جيد لأن الحركة تمت بسرعة كبيرة قبلها، كنت أركز على كيفية إنهاء الكرة، لقد كان شعورا رائعا".

إيان رايت أسطورة ارسنال الذي كان ضمن لجنة الخبراء التي اختارت ذلك الهدف كهدف الموسم قال: "لاعبون قلائل في العالم يمكنهم فعل ذلك، تسلم الكرة في منطقة جزائهم ثم التغلب على نصف الفريق المنافس ثم إنهاء الكرة بهدوء ودقة مثلما فعل سون".

المهاجم صاحب الـ28 عاما كان قد فاز بجائزة هدف الشهر عن هدفه ضد بيرنلي في ديسمبر الماضي.

وتغلب سون على 8 منافسين في القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزة هدف الموسم.

سون شارك في 30 مباراة مع توتنام في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 11 هدفا وصنع مثلها.

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