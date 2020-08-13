بشكل مبتكر.. ليفربول يكشف قميصه الثاني للموسم المقبل

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 11:03

كتب : FilGoal

تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

كشف ليفربول عن قميصه الاحتياطي لموسم 2020-2021 يوم الخميس.

ويتميز قميص ليفربول البديل باللون الفيروزي مع ياقة سوداء وبعض الرسومات لطائر الفريق الإنجليزي الشهير الموجود بشعاره الرسمي.

واستوحي القميص الجديد من النقوش والرسومات التي زينت قمصان ليفربول في القرن الماضي.

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كما يحمل القميص شعار بطل الدوري الانجليزي على الأكمام.

ليفربول تعاقد مع شركة نايكي الأمريكية لتوريد الأطقم الرياضية للفريق الأول وفرق الناشئين بالنادي، بعد انتهاء التعاقد مع شركة نيو بالانس.

الفريق الذي يضم النجم المصري محمد صلاح توج قبل أسابيع بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

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