مبابي: لا تتحدث معي عن الألم

أشاد كيليان مبابي بقدرات الطاقم الطبي لـ باريس سان جيرمان عقب الفوز على أتالانتا في ربع نهائي دوري الأبطال.

مبابي غرد عبر حسابه على "تويتر": "لا تتحدث معي عن الألم، شكر كبير للطاقم الطبي لأقف على قدمي مجددا، لم يصدق أحد ذلك سوانا".

وتابع "مبروك للفريق بأكمله، سنذهب لتحقيق اللقب".

وأتم "نلتقي في نصف النهائي، هنا باريس".

Tu m’parles pas de douleurs...🤪 Un grand merci au staff médical de m’avoir remis sur pied, personne n’y croyait sauf nous. Félicitations à tout le groupe, on est parti la chercher celle là. RDV EN DEMI. ICI C’EST PARIS 🔴🔵 pic.twitter.com/Eev67evxQE — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 12, 2020

توماس توخيل سبق له أن وصف مشاركة مبابي ستكون بمثابة "معجزة" بعد إصابته في نهائي كأس الرابطة الفرنسية أمام سانت إيتيان، ليشارك ويساهم في الفوز القاتل والتأهل التاريخي للباريسيين.

وكان ناصر الخليفي رئيس النادي قد أعلن أن مبابي ونيمار باقيان في صفوف الفريق مدى الحياة (طالع التفاصيل).

باريس سان جيرمان حقق أول فوز له أمام فريق إيطالي في دوري الأبطال بعد 6 مباريات تعادل في 4 وخسر 2.

كما أصبح أتالانتا رابع فريق يفشل في الحفاظ على تقدمه بعد الدقيقة 90 بعد كل من بايرن ميونيخ أمام مانشستر يونايتد 1999، ومالاجا أمام بوروسيا دورتموند 2013 وتشيلسي أمام بايرن ميونيخ في 2005.





























































اقرأ أيضا

كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب

الأهلي: رمضان خارج حساباتنا.. أبلغنا برغبته في الانتقال إلى بيراميدز