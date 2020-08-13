مبابي: لا تتحدث معي عن الألم

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 10:57

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - أتالانتا - دوري أبطال أوروبا

أشاد كيليان مبابي بقدرات الطاقم الطبي لـ باريس سان جيرمان عقب الفوز على أتالانتا في ربع نهائي دوري الأبطال.

مبابي غرد عبر حسابه على "تويتر": "لا تتحدث معي عن الألم، شكر كبير للطاقم الطبي لأقف على قدمي مجددا، لم يصدق أحد ذلك سوانا".

وتابع "مبروك للفريق بأكمله، سنذهب لتحقيق اللقب".

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وأتم "نلتقي في نصف النهائي، هنا باريس".

توماس توخيل سبق له أن وصف مشاركة مبابي ستكون بمثابة "معجزة" بعد إصابته في نهائي كأس الرابطة الفرنسية أمام سانت إيتيان، ليشارك ويساهم في الفوز القاتل والتأهل التاريخي للباريسيين.

وكان ناصر الخليفي رئيس النادي قد أعلن أن مبابي ونيمار باقيان في صفوف الفريق مدى الحياة (طالع التفاصيل).

باريس سان جيرمان حقق أول فوز له أمام فريق إيطالي في دوري الأبطال بعد 6 مباريات تعادل في 4 وخسر 2.

كما أصبح أتالانتا رابع فريق يفشل في الحفاظ على تقدمه بعد الدقيقة 90 بعد كل من بايرن ميونيخ أمام مانشستر يونايتد 1999، ومالاجا أمام بوروسيا دورتموند 2013 وتشيلسي أمام بايرن ميونيخ في 2005.

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كيليان مبابي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال
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