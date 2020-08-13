تشوبو موتينج: عندما شاركت قلت لنفسي لن نعود لمنازلنا بتلك الطريقة

يرى الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج قدرة باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء أتالانتا الإيطالي.

الكاميروني شارك كبديل وسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع ليخطف الفوز أمام الفريق الإيطالي.

موتينج قال عقب نهاية اللقاء: "إنها مباراة مجنونة، مباراة صعبة أمام خصم قوي لم تكن سهلة، ونيمار قدم مباراة كبيرة".

وتابع عبر شبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية: "عندما شاركت قلت لنفسي لن نخسر ولن نعود لمنازلنا بتلك الطريقة، كنت واثقا في نفسي وفريقي".

وأضاف "لدينا شعور جيد في الفريق ونستمتع باللحظات الجيدة داخل وخارج الملعب، فزنا بـ 4 ألقاب لكن هذا اللقب هو الأهم".

وأكمل "نؤمن بأنفسنا، الجميع يمتلك فرديات رائعة لكن نريد إظهار العمل الجماعي، أنا سعيد بما قدمناه اليوم".

وأتم "الفريق لم يفز مطلقا بلقب دوري الأبطال، وهذا الفريق لديه الطموح، سنقدم كل شيء في المباراة المقبلة ونريد الاستمرار".

باريس سان جيرمان تأهل لأول مرة لنصف نهائي دوري الأبطال منذ موسم 1994-95.

وسينتظر زملاء موتينج الفائز من أتلتيكو مدريد وريد بول لايبزيج لمواجهته الثلاثاء المقبل في المربع الذهبي.





























































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