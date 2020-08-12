منافس الأهلي – الناهيري يغيب عن جلسة تجديد تعاقده مع الوداد

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 18:53

كتب : FilGoal

الناهيري

غاب محمد الناهيري عن جلسة تجديد تعاقده مع الوداد المغربي والتي كان مقررا لها صباح اليوم الأربعاء.

محمد ناهيري

النادي : الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

وحسب موقع "البطولة" المغربي فأن الظهير الأيسر تخلف عن الحضور.

وكان موقع "هيسبورت" المغربي قد أشار إلى أن استئناف المفاوضات سيكون بخصوص الجانب المادي بعدما وصلت لباب مسدود بسبب مطالب اللاعب المالية سابقا.

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وغاب الناهيري عن تدريبات الفريق بعد نهاية تعاقده في 30 يونيو الماضي ولم يخض أي مباراة منذ استئناف الدوري المغربي بقميص الوداد.

ويصر الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للوداد على الاستفادة من خدمات الظهير المغربي وهو ما فتح باب المفاوضات من جديد لتجديد التعاقد.

وربطت الصحف المغربية اسم الناهيري بالأهلي والزمالك إلى جانب صن داونز الجنوب إفريقي وفينيربهاتشه التركي.

قبل أن يعلن اللاعب نفسه عن وجود اهتمام من أندية مصرية لم يكشف عن أسمائها برغبتها في ضمه.

وشارك الناهيري صاحب الـ28 عاما الذي يشغل مركز الظهير الأيسر أيضا في 13 مباراة هذا الموسم مع الوداد، ونجح في تسجيل 6 أهداف.

ويستضيف الوداد فريق الأهلي المصري أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يقام لقاء الإياب في مصر أحد يومي 2 أو 3 من شهر أكتوبر المقبل.

محمد الناهيري الوداد الأهلي
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