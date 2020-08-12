لوبيتيجي عن يونايتد: سنواجه أكبر فريق في العالم

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 11:12

كتب : FilGoal

جولين لوبيتيجي - إشبيلية

شدد خولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية على جاهزية فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، الفريق الذي يعتبره المدرب الإسباني هو "الأكبر في العالم".

وضرب لوبيتيجي موعدا مع فريق الشياطين الحمر في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعدما أطاح بولفرهامبتون يوم الثلاثاء.

وقال في تصريحات صحفية المدرب الأسبق لإسبانيا وريال مدريد:"سنواجه أكبر فريق في العالم، لكن سنكون جاهزين".

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واستمر "مركزون على المواجهة، ضد فريق كبير، من الأفضل في تاريخ اللعبة ويمر بمرحلة طيبة".

وأضاف "سنقدم أفضل ما لدينا مثلما نفعل دوما. اللعب ضدهم سيكون صعبا، لكن سندخل المباراة مؤمنين بقدرتنا على إسقاطهم".

ويلتقي الناديان يوم الأحد على ملعب رين إنرجي في ألمانيا والفائز يخوض النهائي ضد إنتر ميلان أو شاختار دونتسك.

ويحمل إشبيلية الرقم القياسي في عدد التتويجات بالدوري الأوروبي، فاز باللقب 5 مرات آخرها في 2016.

بينما حقق يونايتد اللقب مرة وحيدة كانت في 2017.

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