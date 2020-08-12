رسميا – آسيا تؤجل تصفيات كأس العالم إلى 2021

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

أستراليا والإمارات

من جديد تأجل موعد استئناف تصفيات كأس العالم لقارة آسيا، وهذه المرة إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى 2021.

وحسب بيان “AFC” الصادر، فإنهم قرروا ترحيل مباريات شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا داخل دول القارة.

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كأس العالم 2022 سيقام بقارة آسيا في دولة قطر. ومن المقرر إقامة في فصل الشتاء بسبب ارتفاع درجة الحرارة هناك.

وكانت قارة آسيا هي مهد انتشار فيروس كورونا من خلال دولة الصين، قبل أن ينتشر الوباء في العالم كله.

عام 2020 لم يشهد أي أجندات دولية حتى الآن حول العالم بسبب تفشير كورونا منذ شهر مارس الماضي.

باقي الاتحاد القارية لم تٌقرر حتى الآن تأجيل مبارياتها على غرار الاتحاد الآسيوي، لكنه يبقى قرارا واردا بطبيعة الحال حسب الوضع الصحي العالمي.

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