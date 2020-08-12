بشرى لـ باريس.. مبابي يشارك أمام أتالانتا

حسم توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان موقف نجمه كيليان مبابي من مباراة اليوم الأربعاء ضد أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فبعد إصابة في الكاحل هددت مشاركة اللاعب الفرنسي فيما تبقى من مباريات الأبطال، بات مبابي (21 عاما) جاهزا للمشاركة.

وقال توخيل في تصريحات لراديو مونت كارلو الفرنسي:"سيكون قادرا على المشاركة في نهاية المباراة".

وفسر "لن يستطيع اللعب لـ90 دقيقة".

وبذلك سيكون مبابي ورقة رابحة لباريس في مباراة الأربعاء التي يستضيفها ملعب النور بلشبونة البرتغالية.

ويتصارع الناديان على أول ظهور في نصف نهائي الأبطال، والمتأهل منهما سيواجه أتليتكو مدريد أو لايبزيج.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.

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