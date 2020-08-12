بشرى لـ باريس.. مبابي يشارك أمام أتالانتا
الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 10:57
كتب : FilGoal
حسم توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان موقف نجمه كيليان مبابي من مباراة اليوم الأربعاء ضد أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
فبعد إصابة في الكاحل هددت مشاركة اللاعب الفرنسي فيما تبقى من مباريات الأبطال، بات مبابي (21 عاما) جاهزا للمشاركة.
وقال توخيل في تصريحات لراديو مونت كارلو الفرنسي:"سيكون قادرا على المشاركة في نهاية المباراة".
وفسر "لن يستطيع اللعب لـ90 دقيقة".
وبذلك سيكون مبابي ورقة رابحة لباريس في مباراة الأربعاء التي يستضيفها ملعب النور بلشبونة البرتغالية.
ويتصارع الناديان على أول ظهور في نصف نهائي الأبطال، والمتأهل منهما سيواجه أتليتكو مدريد أو لايبزيج.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.
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