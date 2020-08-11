في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة

يبقى استاد السلام، الذي سيصبح بداية من غد الأربعاء استاد الأهلي، بنفس شكله واسمه الجديدين، رغم استضافة مباريات الإنتاج الحربي.

وعلم FilGoal.com أن "استاد الأهلي" لن يستضيف سوى مباريات الفريق الأحمر، والإنتاج الحربي، والمنتخبات الوطنية.

وبالتالي، سيلعب الإنتاج الحربي على الملعب، ولكنه سيظل بشكله الجديد الذي يحمل شعار الأهلي، واسمه الجديد كذلك.

وسيكون الاسم الرسمي للاستاد "الأهلي WE" وتحته "ملعب السلام"، وستتلون مدرجاته كاملة باللون الأحمر.

وكذلك، تم تخصيص قاعة مجهزة لاستقبال كبار الزوار، كما سيتم تزيين الاستاد من ابوابه الخارجية للداخل بصور لرموز وقيادات ولاعبي الأهلي عبر تاريخه بما فيه المبني الزجاجي الرئيسي للملعب.

وتم تطوير أرضية الملعب و المدرجات وغرف خلع الملابس وأيضا ممرات الملعب، كما ستشهد المرحلة الثانية من العمل ستشهد تغيير كراسي المدرجات وتركيب اخري جديدة، كما ستتضمن انشاء الملحقات والملاعب الفرعية.

وبرزت أيضا فكرة بناء متحف الأهلي داخل الاستاد. وسيتم حسبما علم FilGoal.com إنشاء سلسلة من المحلات لبيع منتجات النادي وأيضا مجمع ترفيهي يشمل مطاعم ومقاهي.

وينتقل الفريق الأول للتدريبات في المرحلة الثانية من المشروع بعد إنشاء ملاعب فرعية جديدة، وليس في الأولى، التي سيتم الاعلان عنها غدا الأربعاء.

وشارك رئيس النادي محمود الخطيب، ومدرب الفريق ريني فايلر، في إعلان تلفزيوني للدعاية للملعب بشكله واسمه الجديدين.

يعلن الأهلي مساء غد الأربعاء عن تحويل ملعب السلام لاستاد الأهلي، من خلال حفل كبير ينطلق في السابعة مساءا.

وعلم FilGoal.com أن هناك فكرة استعانة بنسر حقيقي ينطلق من منصة على أرض الملعب كخطوة لترويج شعار النادي.

ويلعب الأهلي ضد الإنتاج الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة ستكون الأولى على الملعب بشكله الجديد.

كان الأهلي أعلن في ديسمبر الماضي توصله لاتفاق مع شركة استادات للحصول على حق انتفاع من استاد السلام لمدة 25 عاما على أن يحمل الاستاد اسم النادي الأهلي لحين بناء استاد خاص بالقلعة الحمراء.

ووقع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مذكرة تفاهم مع محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "استادات القابضة" من أجل إنشاء الوحدة الاقتصادية، التي تتضمن خمس مشروعات تم الإعلان عنها، وهي الحصول على حقوق إدارة قناة النادي الأهلي، وحقوق استاد السلام، ليصبح ملعبا للنادي حتى الانتهاء من إنشاء ملعبه الرسمي، بجانب إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة الأقصر.

إضافة إلى الحصول على حق انتفاع حمام السباحة الأولمبي لنادي المعلمين بالجزيرة، ليصبح خاصا بأعضاء النادي الأهلي.

وأخيرا الحصول على حقوق استغلال أسوار فروع النادي الأهلي إعلانيا.

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