سكاي: بسبب لاعب.. الحكومة الإسكتلندية تدرس إيقاف الدوري

دخلت الحكومة الإسكتلندية في مفاوضات مع رابطة الدوري الاسكتلنيد من أجل دراسة مستقبل البطولة بعد سفر لاعب إلى إسبانيا قبل مباراة فريقه ما يخرق قواعد الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن بولي بولينجولي لاعب سيلتك سافر إلى إسبانيا لكنه لم يخضع إلى حجر صحي فور عودته قبل أن يلعب مع فريقه سيلتك أمام كليمارنوك في تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 يوم الأحد، أمر لم يكن ناديه يعلم عنه شيئا حتى عرف به بعد المباراة.

أسبوعان من المخاطر يعيشها الدوري الإسكتلندي بسبب الاستهتار بالقواعد

واقعة بولينجولي تأتي بعد أيام قليلة من إلغاء رحلة فريق أبردين إلى سان جونستون بسبب إصابة لاعبين من الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

الدوري الإسكتلندي أصبح تحت التهديد بعدما عاش أسبوعين من المخاطر وخرق للقواعد، إذ أنه يوم 1 أغسطس الماضي بعد خسارة أبردين بنتيجة 1-0 أمام رينجرز، زار 8 لاعبين من أبردين بار في مركز المدينة بعد الخسارة.

ويوم 5 أغسطس أعلنت نيكولا ستارجون الوزيرة الأولى لاسكتلندا قواعد خاصة للإغلاق تطبق على أبردين بعد ظهور عدد كبير من حالات فيروس كورونا.

وفي يوم 7 أغسطس الماضي تم تأجيل مباراة أبردين بعد إصابة لاعبين من الفريق بفيروس كورونا، فقط بعد أيام من زيارة البار وخرق قواعد التباعد الاجتماعي، كما تم أمر 6 لاعبين آخرين بالدخول في حجر صحي.

وأصدر 8 لاعبين من أبردين هم جوني هايس ومايكل ديفلين وسكوت ماكينا وماتي كيندي وسام كوسجروف وديلان ماكجيوتش وكريج برايسون وبروس أندرسون اعتذارا بعد زيارتهم للبار.

وأقام لاي جريفيث لاعب سيلتيك حفلا لعيد ميلاد صديقته يوم 8 أغسطس الماضي ما دفع السلطات والنادي لتذكيره بمسؤولياته خاصة وأنه خرق قوانين الحكومة.

واليوم تهدد الحكومة الأسكتلندية بإيقاف مسابقة الدوري بعد أخبار بولي بولينجولي.

وأصدرت الحكومة بيانا قالت فيه: "نعلم أن لاعب سيلتك كسر قواعد الحجر الصحي خلال الأسبوع الماضي".

وواصل البيان: "نحن في مفاوضات حاليا مع النادي والكيان الحاكم لكرة القدم لكي ندرس الوقائع".

وتابع "إن تم تأكيد الأمر بتسلسله، كحادثة أخرى من حوادث الكرة الأسكتلندية الخطيرة مؤخرا، والتي خرقت القواعد وخاطرت بالصحة العامة، حينها لن يكون أماما خيارا سوى معرفة إذا ما كنا بحاجة لإيقاف المسابقة واللعبة في الدولة".

وكتب حمزة يوسف وزير العدل الإسكتلندي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "غير مقبول بالمرة ما فعله بولينجولي، مع عدد الحوادث في الدوري، الحكومة ليس لديها أي خيار سوى التفكير في إيقاف المسابقة".

الدوري الإسكتلندي لموسم 2020-2021 عاد فقط يوم 1 أغسطس وخلال 11 يوما ارتكب عدد من اللاعبين خروقات في قواعد التباعد الاجتماعي ما دفع الحكومة للتفكير في إيقافه. ولم يُلعب من الموسم الجاري سوى جولتين فقط.

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