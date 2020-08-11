تقرير: تشيلسي تواصل مع ريال مدريد لضم فينيسيوس

يرغب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في الحصول على خدمات فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الشاب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال التقرير إن تشيلسي تواصل مع ريال مدريد حول إمكانية ضم اللاعب حاليا، كما أنه تواصل بشكل مبدئي لضم الجناح البرازيلي صاحب الـ20 عاما خلال شهر نوفمبر الماضي.

ولم يشارك فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال ما دفع بعض التقارير للتساؤول حول مستقبله مع الفريق الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن كل من أرسنال وباريس سان جيرمان قد أبديا اهتماما في وقت سابق بضم اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية عن أن فينيسيوس جونيور يمتلك شرطا جزائيا في عقده يتخطى حاجز الـ640 مليون يورو لكن حتى الآن لم يتمكن من فرض اسمه كواحد من نجوم النادي الملكي.

وكان تشيلسي قد وقع مع حكيم زياش وتيمو فيرنر من أياكس وريد بول لايبزج على الترتيب، ويقترب من ضم كاي هافيرتز صانع ألعاب باير ليفركوزن وفقا لتقارير صحفية في ألمانيا وإنجلترا.

صاحب الـ20 عاما انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 بمبلغ 45 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2025.

ولعب فينيسيوس بقميص ريال مدريد في 69 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 16 آخرين.