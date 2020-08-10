أحمد راشد: كنا رجالا أمام الزمالك.. تكاتفنا لتعويض الغيابات

أشاد أحمد راشد لاعب الاتحاد السكندري، بأداء زملائه في مواجهة الزمالك.

راشد خطف تعادلا في الثواني الأخيرة أمام الزمالك بهدف لكل طرف في مباراة مؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري.

وصرّح راشد عبر أون تايم سبورتس 2: "الله لم يضيع تعبنا، واستطعنا الظفر بنقطة أمام فريق كبير مثل الزمالك".

وأضاف: "لدينا العديد من الغيابات بسبب كورونا وإصابات ملاعب".

وتابع: "كنا رجالا وتكاتفنا ووقفنا معا وقدمنا ما علينا".

وأكمل: "في لحظة التسديد لم أر أي شيء سوى رغبتي في أن يكون فريقي في صورة جيدة، والحمد لله أنها سُجلت هدفا".

وأتم: "نتمنى إنهاء الموسم في المربع الذهبي".

أمام تألق صار معتادا من عماد السيد حارس مرمى زعيم الثغر أمام فريقه السابق، واختيارات طلعت يوسف التي غاب عنها 9 لاعبين أساسيين، كانت لدغة فرجاني ساسي في الدقيقة 44 من الشوط الأول كافية لتحقيق الفوز في مباراة جرب فيها باتريس كارتيرون الكثير من الأمور، على رأسها مشاركة التونسي في المركز رقم 10 أمام طارق حامد ومحمد حسن. كل ذلك كان سيصبح حقيقة، وبالفعل استمر حتى الدقيقة 93 من المباراة، حين سجل أحمد راشد هدف تعادل قاتل لزعيم الثغر.

الزمالك حقق نقطته رقم 35 وصعد للمركز الثالث متساويا مع بيراميدز (يٌخصم منه 3 نقاط بنهاية الموسم بقرار اتحاد الكرة)، أما الاتحاد فيظل خامسا بـ 28 نقطة.