تشاتشيتش: أمتلك 2 من أفضل حراس مصر.. وأتمنى تجاوز السعيد للعشرين هدفا

أبدى أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، ارتياحه للانتصار الذي حققه فريقه على طنطا في الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز تفوق على طنطا بثلاثية نظيفة من تسجيل عبد الله السعيد في استاد الدفاع الجوي، بالجولة 19 من المسابقة.

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وصرّح تشاتشيتش بعد اللقاء: "سعيد بالأداء القوي وتسجيل 3 أهداف وعدم تلقي أي هدف، أهنئ اللاعبين على مستواهم خصوصا الشوط الثاني".

وأضاف: "من الطبيعي الظهور بمستوى متذبذب بعد 5 أشهر من توقف النشاط الرياضي وفترة إعداد بسيطة للغاية. المستوى سيتطور مع توالي المباريات".

وواصل خلال المؤتمر الصحفي: "إضاعة طنطا لركلة جزاء كانت نقطة تحول".

وأكمل: "أتمنى أن نستعيد محمد فاروق وعمر جابر وجون أنتوي وكل المصابين حتى تكتمل صفوفنا".

وتابع: "لدينا غيابات تتمثل في عمر جابر، ومحمد فاروق، وجون أنتوي، الثلاثي غاب عن مباراة طنطا وسيتواصل غيابه عن مواجهة طلائع الجيش. ننتظر عودة عبده لومالا من بلجيكا بعد الجراحة التي أجراها، حتى نعرف موقفه ومدى جاهزيته للمشاركة مع الفريق".

وأشاد بـ أحمد الشناوي الذي تصدى لركلة جزاء في نهاية الشوط الأول: "أحمد الشناوي ظهر بمستوى طيب للغاية وتصدى لركلة جزاء ولفرصة خطيرة".

وتابع: "بيراميدز كان قادر على تسجيل أهداف إضافية، لكن اللاعبين أضاعوا عددا وافرا من الفرص. نحتاج إلى الدقة في إنهاء الهجمات بالفترة المقبلة".

وشدد: "الشناوي والمهدي سليمان حارسان على أعلى مستوى، هما من أفضل الحراس في مصر خلال الفترة الماضية. الشناوي كان مؤثرا أمام طنطا، والمهدي سيشارك في المباريات المقبلة ويحصل على فرصته كاملة".

وأتم: "أهنئ عبد الله السعيد على الوصول لـ100 هدف في الدوري، أنا سعيد بالثلاثية التي سجلها في يوم احتفالي له، وأتمنى أن يواصل تسجيل الأهداف ويتخطى حاجز العشرين هدفا في الدوري، لأنه قائد الفريق وأحد أهم وأفضل اللاعبين لدينا".

عبد الله السعيد بطل المباراة سجل الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني.

ليرفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الزمالك الثالث (صاحب المباراتين الأقل، والذي سيخصم من رصيده 3 نقاط في نهاية الموسم).

بينما تجمّد رصيد طنطا عند 16 نقطة في المركز 16.

ليكرر بيراميدز فوزه على طنطا، بعد أن انتصر عليه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد.