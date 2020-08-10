المزين: إسلام فؤاد يسجل ركلات الجزاء في التدريبات.. والخسارة أمام بيراميدز طبيعية

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 21:24

كتب : عاطف شادي

أيمن المزين - طنطا

كشف أيمن المزين المدير الفني لـ طنطا، أن لاعبه إسلام فؤاد هو أحد أهم المتخصصين في فريقه بتسديد ركلات الجزاء، رغم إضاعته لركلة أمام بيراميدز.

طنطا خسر بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في استاد الدفاع الجوي، بالجولة 19 من الدوري المصري، مباراة كان بطلها عبد الله السعيد الذي سجل كل الأهداف.

وصرّح المزين في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "واجهنا فريقا صعبا استعد لعودة الدوري مبكرا".

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وأضاف: "نقطة التحول في المباراة تمثلت في ضياع ركلة الجزاء بشكل غريب في الشوط الأول، ظهرنا تاهئين في أول الدقائق، وسيناريو المباراة مشابه للقاء الأهلي".

وواصل مدرب طنطا: "طبيعي أن يحدث تراجع والظهور بمستوى ضعيف بعد 3 أشهر من التوقف وشهر وحيد للإعداد".

وتعجّب: "لا أجد تفسيرا للانهيار في المباراة بعد الظهور بشكل جيد، طالبت اللاعبين بعدم الرهبة من بيراميدز القوي".

وكشف: "إسلام فؤاد هو اللاعب رقم 1 في تنفيذ ركلات الجزاء بالفريق بعد عبد الرحمن الدح المصاب، وهو متميز في التدريبات بتسديد الركلات بنجاح، ورغم ذلك أضاع".

وأوضح: "مطالبون الآن بالفوز على حرس الحدود لأن مركزه قريب من طنطا ولا بد من تحقيق نتيجة إيجابية.. أما الخسارة امام بيراميدز فكانت طبيعية".

وأكد: "تأجيل مباراة الحدود والمصري أمر خارج عن الإرادة، الأمور طبيعية".

وأتم: "طالبت لاعبيني بعدم ترك مساحة لـ عبد الله السعيد، لكن خبراته أكبر من أي لاعب وإمكانياته رائعة، استطاع الهروب من الرقابة وتسجيل 3 أهداف".

عبد الله السعيد بطل المباراة سجل الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني.

ليرفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الزمالك الثالث (صاحب المباراتين الأقل، والذي سيخصم من رصيده 3 نقاط في نهاية الموسم).

بينما تجمّد رصيد طنطا عند 16 نقطة في المركز 16.

ليكرر بيراميدز فوزه على طنطا، بعد أن انتصر عليه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد.

بيراميدز طنطا الدوري المصري في الدوري
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