السعيد: ممتن للأرقام والتكريم.. وتصدي الشناوي أعادنا للمباراة

أبدى عبد الله السعيد قائد بيراميدز، سروره للفوز الذي تحقق على طنطا.

السعيد سجّل ثلاثية في انتصار بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه طنطا في استاد الدفاع الجوي، بالجولة 19 للدوري المصري.

وصرّح السعيد بعد المباراة عبر أون تايم سبورتس 2: "كان مهما أن نفوز في استئناف الدوري".

وأكمل: "سعيد بالأهداف والأرقام والتكريم، أتمنى أن أقدّم شيئا مميزا الفترة المقبلة".

وواصل: "الشوط الأول احتُسِب علينا ركلة جزاء تصدى لها الشناوي أعادتنا لمجريات المباراة، واستطعنا التسجيل في الشوط الثاني".

وأضاف: "نسق المباريات سيأتي شيئا فشيئا".

وتابع: "أقوم بعملي وأقدم أقصى ما عندي وأحاول مساعدة الفريق، لدينا فريق مميز وأتمنى أن نكمل بهذه الصورة ونحقق مركزا جيدا في الدوري، ونفوز بكأس الكونفدرالية".

وأتم: "هذا النادي تأسس من أجل المنافسة على البطولات، وهذا ما نتمنى تحقيقه الفترة المقبلة".

عبد الله السعيد بطل المباراة سجل الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني.

ليرفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الزمالك الثالث (صاحب المباراتين الأقل، والذي سيخصم من رصيده 3 نقاط في نهاية الموسم).

بينما تجمّد رصيد طنطا عند 16 نقطة في المركز 16.

ليكرر بيراميدز فوزه على طنطا، بعد أن انتصر عليه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد.