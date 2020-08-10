الأهلي يتعاقد مع التشيكي بروكيتش لتطوير قطاع الناشئين

أعلن الأهلي اليوم الإثنين تعاقده مع التشيكي ميشال بروكيتش ليكون مديرا فنيا لقطاع الناشئين لكرة القدم في النادي.

وأتم أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي، التعاقد مع بروكيتش بالتنسيق مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ولجنة التخطيط للكرة.

ووصل بروكيتش القاهرة فجر الأحد واستقبله أمير توفيق وخالد بيبو وسمير عدلي مدير العلاقات العامة في القلعة الحمراء.

ووقع بروكيتش على عقد يمتد لعامين.

ويحمل بروكيتش رخصة UEFA PRO من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشغل بروكيتش منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم من 2016 إلى 2018، وعمل مديرا فنيا لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براج التشيكي.

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