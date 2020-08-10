كارفاليو: مورينيو لم يتراجع.. لكن عليه إدراك أن اللاعبين باتوا أقوى من السابق

دافع ريكاردو كارفاليو لاعب تشيلسي وريال مدريد السابق عن جوزيه مورينيو مدرب توتنام، مشيرا إلى أن الأخير لم يفقد قدرته على قيادة الفرق لمنصات التتويج.

وقال البرتغالي مدافعا عن مواطنه خلال حديثه مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"لا، لا أعتقد أنه فقد قدراته. كرة القدم تختلف الآن عن السابق. اللاعبون تغيروا، باتوا أصحاب سلطة أكبر".

واستمر كارفاليو الذي لعب تحت قيادة مورينيو في بورتو وتشيلسي وريال مدريد "سلوك اللاعبين تغير، ومورينيو عليه تقبل ذلك الآن. أحيانا تواجهه مشكلة لأن اللاعبين لا يتقبلون الطريقة التي يتعامل بها، هذه شخصيته لأنه يريد الفوز والتتويج".

وأتم المدافع السابق لموناكو "عليك تقبل الطريقة التي يعمل بها مورينيو. لذا، أعتقد أنه يعرف ما يفعل وحقق النجاح في كل عام. هي مسألة وقت في البداية وبعد ذلك سيحقق نتائج طيبة".

ويتعرض مورينيو لانتقادات بعد غيابه لفترة طويلة عن منصات التتويج، فأخر لقب حققه "سبيشال وان" كان الدوري الأوروبي في 2017 مع مانشستر يونايتد.

ويقود مورينيو (57 عاما) فريق توتنام منذ نوفمبر الماضي واحتل مع الفريق المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي.

ويعتبر مورينيو من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، فاز بالدوري البرتغالي والإنجليزي والإيطالي والإسباني وتوج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر ميلان.

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