كارفاليو: مورينيو لم يتراجع.. لكن عليه إدراك أن اللاعبين باتوا أقوى من السابق

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 11:59

كتب : FilGoal

مورينيو

دافع ريكاردو كارفاليو لاعب تشيلسي وريال مدريد السابق عن جوزيه مورينيو مدرب توتنام، مشيرا إلى أن الأخير لم يفقد قدرته على قيادة الفرق لمنصات التتويج.

وقال البرتغالي مدافعا عن مواطنه خلال حديثه مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"لا، لا أعتقد أنه فقد قدراته. كرة القدم تختلف الآن عن السابق. اللاعبون تغيروا، باتوا أصحاب سلطة أكبر".

واستمر كارفاليو الذي لعب تحت قيادة مورينيو في بورتو وتشيلسي وريال مدريد "سلوك اللاعبين تغير، ومورينيو عليه تقبل ذلك الآن. أحيانا تواجهه مشكلة لأن اللاعبين لا يتقبلون الطريقة التي يتعامل بها، هذه شخصيته لأنه يريد الفوز والتتويج".

أخبار متعلقة
مران الأهلي - جلسة بين فايلر وعبد الحفيظ.. وياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة من التدريبات خبر في الجول - اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة حرس الحدود والمصري الأولمبي يعلن وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا بين صفوفه تأجيل مباراة في البرازيل قبل انطلاقها بعشر دقائق بعد إصابة 10 لاعبين بكورونا

وأتم المدافع السابق لموناكو "عليك تقبل الطريقة التي يعمل بها مورينيو. لذا، أعتقد أنه يعرف ما يفعل وحقق النجاح في كل عام. هي مسألة وقت في البداية وبعد ذلك سيحقق نتائج طيبة".

ويتعرض مورينيو لانتقادات بعد غيابه لفترة طويلة عن منصات التتويج، فأخر لقب حققه "سبيشال وان" كان الدوري الأوروبي في 2017 مع مانشستر يونايتد.

ويقود مورينيو (57 عاما) فريق توتنام منذ نوفمبر الماضي واحتل مع الفريق المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي.

ويعتبر مورينيو من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، فاز بالدوري البرتغالي والإنجليزي والإيطالي والإسباني وتوج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر ميلان.

طالع أيضا

في الجول يكشف القرار النهائي بشأن مباراة الحدود والمصري

موعد مباراة الاتحاد والزمالك يوم الإثنين في الدوري

مورينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يتعاقد مع التشيكي بروكيتش لتطوير قطاع الناشئين 5 دقيقة | مصر
ناشئ الأهلي: تلقيت عروضا من رينجرز وفالنسيا وبنفيكا 7 دقيقة | مصر
كارفاليو: مورينيو لم يتراجع.. لكن عليه إدراك أن اللاعبين باتوا أقوى من السابق 14 دقيقة | أوروبا
ميرور: أرسنال يسعى للتخلص من "كابوس" عقد أوزيل 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - جلسة بين فايلر وعبد الحفيظ.. وياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة من التدريبات 24 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة حرس الحدود والمصري 45 دقيقة | الدوري المصري
الأولمبي يعلن وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا بين صفوفه 59 دقيقة | مصر
تأجيل مباراة في البرازيل قبل انطلاقها بعشر دقائق بعد إصابة 10 لاعبين بكورونا ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك