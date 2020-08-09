كرة يد - محمود فايز ينتقل من الأهلي إلى الشارقة

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 14:54

كتب : FilGoal

محمود فايز - كرة يد الشارقة

انتقل محمود فايز جناح النادي الأهلي المصري إلى الشارقة الإماراتي بشكل رسمي.

وأعلن نادي الشارقة الإماراتي عن توقيع محمود فايز لعقود انضمامه للفريق ضمن تدعيمات الموسم المقبل.

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وكان الشارقة قد نجح في تجديد تعاقد علي زين المحترف المصري هناك.

كما تعاقد مع هاني الفخراني المدير الفني المصري لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وكشف نادي الشارقة عن تسجيل فايز ضمن فئة مواليد الدولة كلاعب محلي.

وصرح فايز لصفحة نادي الشارقة قائلا: "أشكر مجلس إدارة نادي الشارقة وأسرة اليد على ثقتهم بالتعاقد معي".

وتابع "سعيد بالتواجد مع فريق يحمل شخصية البطل مثل نادي الشارقة، لدي شغف كبير لتقديم مستوى يليق بطموحات النادي وجماهيره".

وكان للأهلي مباراتين مؤجلتين في الدوري المصري بالإضافة لتأهله لنصف نهائي كأس مصر ولم يتم تحديد موعدهما حتى الآن.

ووصل محمود فايز إلى الإمارات تمهيدا لخوض التدريبات مع فريقه الجديد.

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كرة يد محمود فايز الشارقة الأهلي
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