توتو سبورت: دي ليخت يغيب عن يوفنتوس حتى نوفمبر المقبل

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 14:44

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

يغيب ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس عن الملاعب حتى نوفمبر المقبل، حسب تقارير إيطالية.

وكشف دي ليخت عن أن نهاية الموسم ستسمح له بخضوعه لجراحة في كتفه بعد إصابة تعرض لها في نوفمبر الماضي.

وأفادت جريدة توتو سبورت أن الجراحة ستبعد المدافع الهولندي عن الملاعب لمدة تبلغ 3 أشهر.

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وأوضح التقرير أن أقرب موعد للتعافي من هذه الجراحة يبلغ شهرين، وقد يمتد لـ3 أشهر.

وصرح دي ليخت عقب التفريط في بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لصالح ليون: "آسفون لتوديع البطولة مبكرا، الآن سأخضع لعملية جراحية في كتفي، إنه شيء يجب أن يتم".

دي ليخت صاحب الـ20 عاما تعرض للإصابة في كتفه خلال شهر نوفمبر الماضي في مواجهة أتالانتا، ثم تجددت الإصابة مرة أخرى ضد أندية أتالانتا وساسولو ولاتسيو.

المدافع الدولي الهولندي اضطر للتعامل مع الآلام في كتفه على مدار الموسم، ورفض الخضوع لجراحة حتى بعد نهاية مسابقة الدوري، لكي يشارك أمام ليون في دوري الأبطال.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة ذهابا من ليون بنتيجة 1-0 والفوز إيابا بنتيجة 2-1 ليخرج بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت في وقت سابق بداية موسم الدوري 2020-2021 يوم 19 سبتمبر المقبل.

المدافع الذي يقضي موسمه الأول في يوفنتوس شارك في 39 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

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