باولو يتعرض لحادث على طريق القاهرة الإسماعيلية

تعرض حسام سلامة "باولو" لاعب الزمالك وسموحة السابق لحادث مروري على طريق القاهرة – الإسماعيلية.

حسام باولو النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وقال باولو لـ FilGoal.com: "السيارة اصطدمت برصيف في وسط الطريق، وتهشمت تماما كما انفجرت وسادة الأمان".

وأضاف "العناية الإلهية أنقذتنا من حادث مروع".

وكان باولو مهاجم طلائع الجيش في طريقه لحضور حفل حنة زميله السابق أحمد هاني، وكان برفقته زميله في الفريق محمود سامي.

وسجل هداف الدوري في مناسبتين سابقتين هدفا وحيدا في 8 مباريات هذا الموسم.

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