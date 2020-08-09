باولو يتعرض لحادث على طريق القاهرة الإسماعيلية

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 14:36

كتب : أحمد شاكر

حسام باولو

تعرض حسام سلامة "باولو" لاعب الزمالك وسموحة السابق لحادث مروري على طريق القاهرة – الإسماعيلية.

حسام باولو

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وقال باولو لـ FilGoal.com: "السيارة اصطدمت برصيف في وسط الطريق، وتهشمت تماما كما انفجرت وسادة الأمان".

وأضاف "العناية الإلهية أنقذتنا من حادث مروع".

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وكان باولو مهاجم طلائع الجيش في طريقه لحضور حفل حنة زميله السابق أحمد هاني، وكان برفقته زميله في الفريق محمود سامي.

وسجل هداف الدوري في مناسبتين سابقتين هدفا وحيدا في 8 مباريات هذا الموسم.

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