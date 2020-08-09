الزمالك يختتم تدريباته استعدادا للاتحاد وجلسة فنية بين كارتيرون واللاعبين

اختتم فريق كرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الإثنين بالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري.

وشهد التدريب مشاركة الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بالإضافة إلى طارق حامد.

وركز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها في مباراة الاتحاد.

وعقد كارتيرون جلسة فنية مع اللاعبين تحدث فيها على صعوبة اللقاء وضرورة التركيز لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وطالب كارتيرون لاعبيه بالظهور بأفضل مستوى وحذرهم من تميز الفريق المنافس.

وكان الزمالك قد استهل مشوار استئناف مسابقة الدوري بالفوز على المصري البورسعيدي بهدف دون رد.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن المقاولون صاحب المركز الثالث ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الرابع ولكل منهما مباراة زائدة عن الزمالك.

ومن المقرر أن يتم خصم ثلاث نقاط من الزمالك بنهاية الموسم وفقا للعقوبة الموقعة من اتحاد كرة القدم المصري.

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