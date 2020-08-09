كارتيرون يؤجل إعلان قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، تأجيل الإعلان عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد إلى يوم الثلاثاء، مثلما حدث في لقاء المصري حيث أعلن الفرنسي القائمة يوم المباراة.

ويلتقي الزمالك بالاتحاد غدا الإثنين في مواجهة مؤجلة من الجولة 18 للمسابقة في استاد برج العرب، المواجهة التي يلعبها الفارس بزيه الأزرق.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته صباح اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للقاء الاتحاد.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين فيما عدا يوسف إبراهيم "أوباما" الذي يواصل برنامجه التأهيلي، بحسب الموقع الرسمي للزمالك .

ووصل الزمالك للنقطة 34 من 17 مباراة ليصل للمركز الثاني، مع قرار اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم.

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