أسوان: لم نطلب تأجيل أي مباراة.. وهذه حقيقة اهتمام الأهلي والزمالك بضم الطيب

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 14:10

كتب : FilGoal

أسوان - الزمالك

قال أحمد سليمان رئيس نادي أسوان إن ناديه لم يطلب تأجيل أي مباراة في الدوري، رغم إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا.

صرح رئيس أسوان عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر " أجرينا المسحة الطبية، وأظهرت إصابة أحد لاعبي الفريق، والذي يعالج حاليا تحت إشراف الجهاز الطبي".

وأضاف "الفريق في معسكر تحت قيادة أحمد كشري، في القاهرة، ونستعد للمباريات القادمة بكل قوة".

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وبرر "لم نطلب تأجيل أي مباراة، لدينا وفرة في اللاعبين، وقمنا بالاستعانة بالناشئين، لأنه من الوارد ظهور أي حالات أخرى".

وأشار "كريم الطيب مهاجم شاب، فهو من أفضل اللاعبين الصاعدين في الفريق وهناك 4 لاعبين آخرين من قطاع الناشئين".

واستطرد "الطيب قدم مباريات جيدة في الدور الأول، لكن حتى الآن لم تصلنا عروض من الأهلي أو الزمالك للتعاقد معه رسميا".

وأتم: "هناك بعض الأحاديث الودية من جانب البعض، عن كريم الطيب، ونحتاج اللاعب حاليا لظروف، وفي نهاية الموسم سوف نحسم الأمر".

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