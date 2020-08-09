مولر: قد لا يكون برشلونة في أفضل حالاته ولكن الأحد، 09 أغسطس 2020 - 13:37 كتب : FilGoal توماس مولر دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ برشلونة نرشح لكم أخر الأخبار أزمة كبرى في وسط ملعب الاتحاد قبل مواجهة الزمالك 13 دقيقة | الدوري المصري مدرب الاتحاد: نعاني من 10 غيابات مؤثرة أمام الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري كرة يد - محمود فايز ينتقل من الأهلي إلى الشارقة 22 دقيقة | رياضات أخرى توتو سبورت: دي ليخت يغيب عن يوفنتوس حتى نوفمبر المقبل 32 دقيقة | أوروبا باولو يتعرض لحادث على طريق القاهرة الإسماعيلية 40 دقيقة | مصر الزمالك يختتم تدريباته استعدادا للاتحاد وجلسة فنية بين كارتيرون واللاعبين 47 دقيقة | الدوري المصري كارتيرون يؤجل إعلان قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد ساعة | الدوري المصري أسوان: لم نطلب تأجيل أي مباراة.. وهذه حقيقة اهتمام الأهلي والزمالك بضم الطيب ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خبر في الجول - عرض الأهلي لاستمرار رمضان صبحي يتضمن شقين المصري اليوم: رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن مرتضى منصور أزمة كبرى في وسط ملعب الاتحاد قبل مواجهة الزمالك بيرلو المدرب.. التأثر بـ ماتزوني وأنشيلوتي والبحث عن إيسكو وجاتوزو 5 مشاهد لا تنسى من مباراة الأهلي وإنبي الأكثر مشاهدة 1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 3 برشلونة 1 نابولي انتهت دوري أبطال أوروبا 4 بايرن ميونيخ 1 تشيلسي انتهت دوري نجوم قطر 1 السد 0 الدحيل انتهت دوري نجوم قطر 1 أم صلال 1 الأهلي انتهت الرابطة التونسية المحترفة الأولى 1 حمام الأنف 1 مستقبل سليمان انتهت الدوري المصري - الأهلي - إنبـي لم تبدأ 20:00 الدوري المصري - مصر للمقاصة - أسـوان لم تبدأ 17:00 دوري الأمير محمد بن سلمان - الوحدة - الرائد لم تبدأ 18:30 دوري الأمير محمد بن سلمان - ضمك - الفيصلي لم تبدأ 18:15 دوري الأمير محمد بن سلمان - الاتفاق - الفيحاء لم تبدأ 18:00 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - الزمالك لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - بيراميدز - طنطا لم تبدأ 18:30 الدوري المصري - حرس الحدود - المصري لم تبدأ 16:00 الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد - كوبنهاجن لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - إنتر ميلان - باير ليفركوزن لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك