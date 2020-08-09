ناجلسمان: رفضت تدريب ريال مدريد لأنها لم تكن الخطوة الصحيحة

كشف جوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج الألماني سبب رفضه تدريب ريال مدريد حين تفاوض معه مسؤولو الأخير قبل سنتين ليخلف زين الدين زيدان الذي استقال عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا 2017-2018.

وقال ناجلسمان في حواره لصحيفة ماركا الإسبانية:"حدثت اتصالات هاتفية، لكن في النهاية القرار كان لي".

وواصل المدرب البالغ عمره 33 عاما "رأيت أن الذهاب إلى ريال مدريد ليست الخطوة الصحيحة. كنت أحد المرشحين والقائمة لم تكن طويلة. بالنسبة لي، هذا مهم. جرت محادثة جيدة مع خوسيه أنخيل سانشيز وقررنا أن الوقت ليس مناسبا لخطوة مثل هذه. اتفقنا أننا قد نتحدث مستقبلا إذا أراد ريال مدريد مدربا".

وقاد ناجلسمان فريق هوفنهايم لثلاثة مواسم قبل أن ينتقل إلى لايبزيج العام الماضي.

واحتل لايبزيج المركز الثالث في الموسم المنصرم من الدوري الألماني وذهب بعيدا في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية يوم الخميس ضد أتليتكو مدريد في ربع نهائي البطولة القارية.

وإذا استطاع الإطاحة برجال المدرب دييجو سيميوني سيواجه أتالانتا أو باريس سان جيرمان.

وترك زيدان فريق ريال مدريد في 2018 ليتعاقد النادي مع جولين لوبيتيجي الذي قضى فترة قصيرة في سانتياجو برنابيو ثم تولى سانتياجو سولاري المهمة.

وعاد زيدان للفريق الملكي مرة أخرى في مارس 2019.

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