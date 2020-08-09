مدرب بايرن: أتمنى أن نظهر قدراتنا الحقيقية ضد برشلونة

يتمنى هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن يظهر فريقه قدراته الحقيقية في لقاء برشلونة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ اكتسح تشيلسي برباعية مقابل هدف في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار ذهابا 3-0.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من المهم الآن أن نشحن طاقاتنا سريعًا للسفر إلى البرتغال يوم الأحد".

وأضاف "سنستعد للمباراة القادمة جيدًا وأتمنى أن نستطيع إظهار قدراتنا الحقيقية مرة أخرى ضد برشلونة".

برشلونة عبر عقبة نابولي بالفوز 3-1 في إياب دور الـ16 من المسابقة، بعد التعادل 1-1 في الذهاب.

وعن لقاء تشيلسي، أوضح فليك "لقد دخلنا المباراة بنية تحقيق الفوز، وأنا سعيد بالنتيجة وبمردود الفريق".

واستمر بطل الدوري والكأس في ألمانيا "تشيلسي فريق جيد ويتميز بالسرعة الكبيرة في التحول الهجومي".

وتابع "النصف ساعة الأولى كانت رائعة من جانبنا، ولم يكن لتشيلسي أي أنياب هجومية".

وأتم "أعتقد أن أكثر ما يميزنا هو روح الفريق التي يتمتع بها لاعبونا، وليس لدي أية تحفظات على مستوانا".

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