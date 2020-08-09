بعد تغيير القيادة الفنية.. تقارير: يوفنتوس يبتعد عن جورجينو من أجل "بيرلو الجديد"

تغيرت استراتيجية نادي يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية بعد تغيير القيادة الفنية بإقالة ماوريسيو ساري وتعيين أندريا بيرلو خلفا له.

وكان قد ارتبط اسم يوفنتوس بـ جورجينو لاعب وسط فريق تشيلسي في منافسة مع إنتر.

وكشفت تقارير مواقع توتو سبورت وجازيتا ديللو سبورت وسبورت إيطاليا أن سياسة يوفنتوس انتقلت من جورجينو إلى ساندرو تونالي الملقب بـ "بيرلو الجديد" لاعب وسط فريق بريشيا.

وكان يوفنتوس قد دعم صفوف خط الوسط بالفعل بضم أرتور ميلو من برشلونة برحيل ميراليم بيانيتش.

ويلعب ساندرو تونالي في صفوف فريق بريشيا ويبلغ من العمر 20 عاما ويعتبر أحد المواهب الإيطالية.

وخاض تونالي رغم صغر سنه 36 مباراة مع بريشيا هذا الموسم ورغم مركزه الدفاعي نجح في تسجيل هدف وصناعة 7 آخرين.

وكان بريشيا قد هبط إلى القسم الثاني من الدوري الإيطالي باحتلاله المركز قبل الأخير من جدول الترتيب.

وتفاوض إنتر مع بريشيا منذ أشهر لضم تونالي، لكن ناديه طلب 40 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه .

ويسعى يوفنتوس للدخول في الصفقة وإقناع اللاعب بورقة تدريبه تحت قيادة أندريا بيرلو.

ووفقا لتوتو سبورت فيضع يوفنتوس مانويل لوكاتيلي لاعب وسط ساسولو كحل بديل حال فشلت مفاوضات ضم تونالي.

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