ميرتنز: بعد استقبال الهدف نسي نابولي ماذا يجب أن يفعل

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 11:44

كتب : FilGoal

ديريس ميرتنز - نابولي - برشلونة

يرى دريس ميرتنز جناح فريق نابولي أن فريقه قد نسى ماذا يجب أن يفعل بعدما تلقى هدفا أمام برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع نابولي بطولة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بالخسارة 3-1 أمام برشلونة في مباراة الإياب وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال ميرتنز لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "قدمنا أداءا جيدا في الدقائق العشر الأولى ثم منحناهم المباراة".

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وتابع "برشلونة لديه الكثير من الجودة وخلق فرص تسجيل من لا شئ ، مع بداية الشوط الثاني كنا في حالة بدنية رائعة لكن مرة أخرى لم نسجل".

وكشف ميرتنز "بعد استقبال الهدف، نسينا ماذا كان يجب أن نفعل ولم نحافظ على تركيزنا".

وشدد "يمكننا أن نقدم أداءا جيدا في الموسم المقبل، ولا أستطيع أن انتظر إلى انطلاق الموسم فأنا جائع بالفعل".

وتعتبر تلك المباراة هي الأخير لخوسيه كاليخون الذي قرر عدم تمديد تعاقده.

وأتم ميرتنز تصريحاته "سنفتقده كثيرا، لقد قدم لي تحديدا الكثير من التمريرات الحاسمة، يمتلك طريقة رائعة لضرب دفاع الخصم".

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نابولي برشلونة ميرتنز
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