إنسيني: برشلونة أنهى الفرص بينما نابولي لم يفعل

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 11:32

كتب : FilGoal

إنسيني - نابولي

يرى لورينزو إنيسيني نجم فريق نابولي أن برشلونة لم يتفوق على فريقه سوى في إنهاء الفرص بشكل أفضل.

وأقصى برشلونة فريق نابولي من ثمن النهائي بعد الفوز في كامب نو بلقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفريق الكتالوني.

وكان إنسيني قد شارك في اللقاء بعدما تعافى من إصابة هددت مشاركته، وسجل هدف نابولي الوحيد من ركلة جزاء.

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وقال إنسيني لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "هو أمر مخيب للآمال، حاولنا وعرفنا أنها مباراة صعبة للغاية ضد فريق عظيم".

وشدد "كان بإمكاننا أن نفعل أكثر في الشوط الأول، بشكل عام الأداء كان جيدا ونحن نشعر بخيبة أمل للخروج".

وأضاف إنسيني "برشلونة لديه الكثير من اللاعبين المبدعين للغاية، وحاولنا اللعب كفريق واحد كما فعلنا الموسم الماضي، لكن لم ننجح بنسبة 100%".

وكشف نجم نابولي "واجهنا بعض الصعوبات في مباراة الإياب، برشلونة نجح في الاستراحة لأكثر من أسبوع بينما لعبنا دون توقف".

وشدد إنسيني "لا أعتقد حقا أن برشلونة قدم أداءا أفضل منا بخلاف إنهاء فرصه بينما نحن لم نفعل".

وأتم تصريحاته "علينا المضي قدما والاستعداد للموسم المقبل بدءا من الصفر مع مدربنا لأن لدينا إمكانيات حقيقية".

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