سولشاير: التتويج بلقب مع يونايتد سيكون إنجازي الأكبر

يرغب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قيادة الفريق لمنصات التتويج، مشيرا إلى أن ذلك سيفوق إنجازاته كلاعب مع الشياطين الحمر.

وقال النرويجي في تصريحات صحفية:"أنا طموح، وأحد أحلامي هو رفع كأس كمدرب لهذا النادي. أدين بمسيرتي لهذا النادي، لذا الفوز كمدرب سيكون اللحظة الأكثر فخرا في حياتي الكروية. سيكون الإنجاز الأكبر".

واستمر المهاجم السابق "كلاعب، كنت جزءا من فريق رائع، أحيانا، فقط تركب الموجة. روي كين قد يقول إن ظهره يؤلمه لأنه حملني وربما يكون محقا. ساهمت بقدر استطاعتي، كنت جاهزا دوما. رفع لقب الآن سيكون ذلك أفضل لحظة في مسيرتي".

ويتطلع يونايتد لمواصلة مشواره في الدوري الأوروبي الذي يواجه فيه كوبنهاجن الدنماركي يوم الإثنين في الدور ربع النهائي.

وإذا واصل رجال سولشاير المسيرة، وهم المرشحون بالتأكيد أمام كوبنهاجن، سيواجهون ولفرهامبتون أو إشبيلية.

وأنهى يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث ليضمن مشاركته في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

وقاد سولشاير الفريق في 88 مباراة حتى الآن فاز في 49 منها وخسر 20. ويقود يونايتد منذ ديسمبر 2018.

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