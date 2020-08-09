ديل بييرو: بيرلو يمكن أن يكون أفضل من زيدان

يرى أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس السابق أن زميله أندريا بيرلو يمكنه أن يصبح أفضل من زين الدين زيدان في قيادة البيانكونيري فنيا.

وأعلن نادي يوفنتوس رسميا أمس السبت عن تعيين بيرلو لقيادة الفريق خلفا لماوريسيو ساري.

وودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد ليون.

وقال ديل بييرو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "في الحقيقة لم أكن أتوقع أن يصبح بيرلو المدير الفني، إنها مفاجأة بالنسبة لي أيضا".

وأضاف "كنت سعيدا بخبر توليه قيادة فريق تحت 23 عاما وأعتقدت أنها خطوة مناسبة، لكنها تخطى للأمام ولا أتمنى له إلا التوفيق".

وعن إمكانية أن يسير بيرلو على خطى زيدان أوضح "ليست مقارنة عادلة، عمل زيدان بالفعل مع فريق الشباب في ريال مدريد وبعد ذلك مساعد لكارلو أنشيلوتي".

وشدد "لكن بيرلو لديه كل ما يلزم للقيام بشكل أفضل حتى من زيدان".

وأتم ديل بييرو "بيرلو يعرف النادي واللاعبين والمديرين، لذلك أعتقد أنهم تواصلوا بطريقة واضحة للغاية".

وفاز زيدان بثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

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