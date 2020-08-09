كرة سلة - الزمالك يخوض تدريبه الأول استعدادا لإفريقيا والموسم الجديد

خاض فريق رجال الزمالك لكرة السلة تدريبه الأول بقيادة طارق سليم المدير الفني في إطار الاستعداد لبطولة إفريقيا والموسم الجديد.

وكان الزمالك قد أنهى موسمه المحلي قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا بالخروج من بطولتي الدوري وكأس مصر.

وبدأ مران رجال سلة الزمالك بقياس أوزان اللاعبين بعد العودة من الراحة الطويلة وبعدها قام اللاعبون بالجرى حول الملعب مع مخطط أحمال الفريق.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين قبل بداية المران حيث حثهم على ضرورة الالتزام وتنفيذ التعليمات سواء الفنية أو الاحترازية للحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ويخوض الفريق فترة الإعداد حاليا استعدادا للموسم الجديد والذي لم يعلن اتحاد كرة السلة المصري عن مواعيده حتى الآن.

ولا تزال اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة تبحث عن موعد جديد لإقامة نسخة الموسم الجاري والتي يمثل مصر بها فريق الزمالك حامل لقب الدوري.

ويقود سلة الزمالك الجهاز الفني المكون من: طارق سليم (مديرا فنيا) وهشام أبو سريع ( مدربا عاما) وعلى الجناينى (مدربا) .

كان الفريق قد حصل على راحة طويلة من التدريبات بسبب توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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