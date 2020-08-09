سيتيين: نابولي سبب لنا مشكلات.. وسنلعب المباريات المقبلة بنفس الروح

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 10:52

كتب : FilGoal

برشلونة - نابولي - دوري أبطال أوروبا

شدد كيكي سيتيين مدرب برشلونة أن الفوز على نابولي يوم السبت في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لم يكن سهلا، مشيرا إلى رغبته في الحفاظ على الروح القتالية التي قدمها لاعبوه ضد النادي الإيطالي.

وقال سيتيين بعد المباراة، التي عبرت به إلى الدور ربع النهائي، في حوار للبرنامج التلفزيوني الإسباني إل شيرينجيتو:"سنلعب المباريات الأخرى بنفس الروح. لعبنا جيدا واستحققنا الفوز. لقد سببوا لنا مشكلات، لكننا سيطرنا على المباراة في الشوط الأول".

واستمر "واجهنا مشكلات مع بداية الشوط الثاني، لكننا قللنا فرص نابولي".

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وطمأن سيتيين جمهور برشلونة بشأن نجمه ليونيل ميسي الذي تلقى ركلة قوية في قدمه من كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، فقال:"لا أظنها إصابة بالغة".

وأضاف "مواجهة بايرن ميونيخ ستكون معقدة، لكننا أيضا فريق رائع. واجهنا نابولي أحد أفضل الفرق الإيطالية. عرفنا كيف نتعامل مع بدايتهم ثم قدمنا شوطا طيبا، ظهروا أكثر في الشوط الثاني".

وهزم برشلونة ضيفه نابولي بنتيجة 3-1 وكان لقاء الذهاب انتهى في إيطاليا بهدف لمثله ليودع الأخير البطولة.

وضرب برشلونة موعدا مع بايرن بطل ألمانيا يوم الجمعة في ربع نهائي البطولة التي ستستكمل مبارياتها في البرتغال.

والفائز من المواجهة سيلعب في نصف النهائي ضد مانشستر سيتي أو ليون.

وعلى الجانب الآخر يلعب باريس سان جيرمان في ربع النهائي ضد أتالانتا بينما يواجه أتليتكو مدريد فريق لايبزيج.

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