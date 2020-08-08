سواريز: هدف نابولي خلق بعض التوتر لنا

اعترف لويس سواريز مهاجم برشلونة بتسبب هدف نابولي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، ببعض التوتر لفريقه.

برشلونة انتصر على نابولي بثلاثية مقابل هدف ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال سواريز: "كنا ندرك مدى صعوبة المهمة أمام نابولي".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب اللقاء "كانت هناك فترات صعبة في المباراة ولكننا في النهاية نجحنا في التأهل".

وتابع "هدف نابولي خلق بعض التوتر لنا، ولكننا كنا نعرف ماذا نفعل في الشوط الثاني. تعاملنا بهدوء مع الضغط ونجحنا في تحقيق ما نريد".

وضرب برشلونة موعدا ناريا منتظرا يوم الجمعة المقبل أمام بايرن ميونيخ في لشبونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة.