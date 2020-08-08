البنا حكما لمباراة الأهلي وإنبي

السبت، 08 أغسطس 2020 - 22:00

كتب : بسام أبو بكر

محمود البنا حكم مباراة الأهلي والداخلية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الأهلي وإنبي في بطولة الدوري.

الأهلي يلاقي إنبي مساء غد الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة الدوري.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إسناد اللقاء لـ محمود البنا الحكم الدولي كحكم ساحة، ويعاونه أحمد توفيق، وهاني عبد الفتاح، كحكمين مساعدين، وصبري إبراهيم كحكم رابع.

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من جهة أخرى، سيكون محمد دسوقي، ومحمود أبو الرجال حكمان للفيديو.

محمود البنا أدار 27 مباراة سابقة للأهلي. فاز الأهلي معه في 20 مناسبة، في حين خسر الفريق مباراتين وتعادل في 5 مرات.

ومع إنبي، أدار البنا 9 مباريات. فاز إنبي مرة وحيدة وتعادل الفريق 6 مرات، وخسر مرتين.

وفي سياق مٌتصل، أعلن اتحاد الكرة عن إسناد مباراة مصر للمقاصة وأسوان للحكم محمود ناجي، ويعاونه وائل شعبان وعمر فتحي كحكمين مساعدين، وجلال أحمد حكم رابعا.

وسيكون الحكمين سيد شعبان ومصطفى عثمان حكمين للفيديو في اللقاء.

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