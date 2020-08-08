مران المصري – الحٌزن يخيم على اللاعبين بعد وفاة والدة مسعود

سيطرت حالة من الحزن الشديد على لاعبي النادي المصري في مرانهم اليوم السبت بسبب وفاة والدة أحمد مسعود حارس الفريق.

وخاض لاعبو المصري مرانهم الرئيسي اليوم، استعدادا لمباراة حرس الحدود المقبلة.

وتلقى مسعود خبر وفاة والدته أثناء المران، ليضطر لمغادرة المعسكر ويتجه لحضور الجنازة.

من جهة أخرى، حاول طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، إخراج اللاعبين من حالة الحزن على خلفية الخبر، وتحفيزهم للفوز بالمباراة المقبلة.

من جهة أخرى، شهد المران مشاركة عمر كمال عبد الواحد وأوستين أموتو لاعبا الفريق بعد اكتمال جاهزيتهما.

وسيغيب أحمد حامد "شوشة" مدافع الفريق عن المباراة المقبلة بسبب حصوله على الإنذار الثالث أمام الزمالك.

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبلة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري.

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