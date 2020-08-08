سبورت: برشلونة يمنع أرتور من حضور مواجهة نابولي في كامب نو

منع نادي برشلونة الإسباني لاعبه البرازيلي أرتور ميلو من حضور مباراة الفريق ضد نابولي الإيطالي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو.

البرازيلي أعلن في وقت سابق انضمامه لصفوف يوفنتوس الإيطالي ورغم عدم انتهاء الموسم إلا أنه رفض خوض مباريات الفريق الأوروبية الباقية بعد توقيع التعاقد مع يوفنتوس.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فأن أرتور عاد لبرشلونة الأسبوع الجاري لكنه خارج قائمة الفريق الأوروبية بعدما لم يتبع قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة طبيا بشأن فيروس كورونا.

ولن يدخل اللاعب ملعب كامب نو لأن اسمه ليس مدرجا ضمن قائمة الأسماء المسموح لهم بدخول الملعب ولذلك اضطر للعودة لمنزله لمتابعة المباراة تلفزيونيا.

علاقة اللاعب ليست جيدة مع النادي رغم عودته وخضوعه للمسحة الطبية والتي جاءت نتيجتها سلبية، كما لم يتدرب رفقة زملائه.

أرتور أوضح في وقت سابق أنه لا يريد اللعب لبرشلونة مرة أخرى وهو ما أزعج النادي وأدى لتغريمه.

وفي حال تفوق برشلونة على نابولي وتأهله لربع النهائي لن يخوض البرازيلي المواجهات المقبلة مع زملائه.

وكان جوسيب بارتيميو رئيس برشلونة قد هاجم البرازيلي على تصرفه قائلا: "إنه تصرف غير مقبول وينم عن عدم الانضباط، ليس هناك سبب يبرر عدم العودة للانخراط في الفريق من أجل منافسات دوري الأبطال".

وواصل: "سنفتح ملفا انضباطيا، وسنقوم بإجراء تحقيق، وبناءً على ما سيحدث، سيكون هناك عقوبة وغرامة على اللاعب".

أرتور (23 عاما) انضم إلى برشلونة عام 2018 قادما من جريميو البرازيلي مقابل 31 مليون يورو.

وخاض أرتور إجمالا 72 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 4 أهداف، ولم يصنع سوى 6 أهداف.

ويعاني برشلونة من نقص في لاعبي الوسط قبل مواجهة نابولي، إذ يغيب أرتورو فيدال وسيرخيو بوسكيتس للإيقاف، عن إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

video:1

طالع أيضا

وكيل رمضان صبحي: نصل لاتفاق قريبا مع الأهلي وهدرسفيلد

إقالة ساري من تدريب يوفنتوس