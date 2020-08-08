رسميا – بداية عهد جديد.. بيرلو مدربا ليوفنتوس

السبت، 08 أغسطس 2020 - 20:10

كتب : أحمد العريان

أندريا بيرلو مدربا ليوفنتوس

بعد مسيرة رائعة حافلة بكل البطولات لأندريا بيرلو لاعبا، آن الأوان لحقبة جديدة في مسيرته، لكن كمدرب ليفونتوس.

أعلن يوفنتوس تعيين أندريا بيرلو مدربا جديدا للفريق بشكل رسمي.

وكشف الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس عن توقيع بيرلو على تعاقد مع الفريق لمدة موسمين.

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يوفنتوس أعلن قبل أيام قليلة تعيين بيرلو مدربا لفريق يوفنتوس تحت 23 عاما في أولى مهام صاحب الـ41 عاما التدريبية.

والآن وبعد إقالة ماوريسيو ساري من تدريب الفريق، بات بيرلو مدربا للفريق الأول بشكل أسرع مما كان متوقعا.

يوفنتوس أعلن إقالة ساري صباح اليوم السبت بعد موسم واحد من تدريب الفريق. فاز فيه بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي.

ولعب بيرلو في يوفنتوس خلال الفترة من 2011 حتى 2015 بعد 10 سنوات في ميلان، وقبل أن يعتزل في فريق نيويورك سيتي الأمريكي سنة 2017.

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