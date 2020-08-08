تشكيل ليلة الأبطال – كابييرو يحرس مرمى تشيلسي.. وتياجو أساسي مع بايرن

أعلن فريقا تشيلسي وبايرن ميونيخ تشكيليهما للمواجهة المرتقبة بينهما بعد قليل.

تشيلسي يواجه بايرن ميونيخ بعد قليل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فرانك لامبارد أعلن تشكيل تشيلسي للقاء، وفيه يحرس ويلي كابيرو المرمى.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس: ويلي كابييرو.

الدفاع: إيميرسون – كريستينسين – كورت زوما – ريس جيمس.

الوسط: نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش.

أمامهم: روس باركلي – هودسون أودوي – ماسون ماونت.

الهجوم: تامي أبراهام.

من جهة أخرى، أعلن هانز فليك تشكيل بايرن ميونيخ، والذي شهد تواجد توماس مولر بجانب روبرت ليفاندوفيسكي، فيما يبدأ تياجو ألكانتارا كأساسي رغم اقتراب رحيله عن الفريق.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حارس: مانويل نوير.

الدفاع: ألفونسو ديفيز – دافيد ألابا - جيروم بواتينج – جوشوا كيميتش.

الوسط: تياجو ألكانتارا – ليون جوريتزكا.

أمامهم: إيفان بيرزيتش – توماس مولر – سيرجي جنابري.

الهجوم: روبرت ليفاندوفيسكي.

كان بايرن ميونيخ قد فاز ذهابا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب ستامفورد بريدج في إنجلترا. ويحتاج الفريق الأزرق للفوز برباعية للتأهل للدور التالي.

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