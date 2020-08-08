تشكيل ليلة الأبطال - ثلاثي هجوم نابولي في مواجهة ميسي وسواريز وجريزمان

السبت، 08 أغسطس 2020 - 19:56

كتب : FilGoal

جريزمان - سواريز - ميسي

يقود ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان هجوم برشلونة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

بينما يلعب ثلاثي هجوم نابولي في الخط الأمامي بقيادة لورينزو إنسيني القائد الذي تعافى من إصابته وبجواره الهداف التاريخي للنادي دريس ميرتينز والإسباني خوزيه كاييخون.

تشكيل برشلونة جاء كالآتي:

أخبار متعلقة
مؤتمر جاتوزو: ألعب كرة مختلفة عما اعتدت عليها وأنا لاعب.. علينا تسلق إيفرست ضد برشلونة ماركا: أرثر يستعد للعودة إلى برشلونة لإنهاء تعاقده.. والنادي سيقاضي لاعبه ميسي وسواريز على رأس قائمة برشلونة ضد نابولي.. وغياب ديمبيلي مؤتمر سيتيين: لم أفكر أبدا أن مباراة نابولي هي الأخيرة لي مع برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجين

الدفاع: نيسلون سيميدو – جيرار بيكيه – كيملون لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخي روبيرتو – إيفان راكيتيتش – دي يونج

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – لويس سواريز

تشكيل نابولي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: ماريو روي – كاليدو كوليبالي – كوستاس مانولاس – دي لورينزو

الوسط: بيتور زيلينسكي – دييجو ديمي – فابيان رويز

الهجوم: لورينزو إنسيني – دريس ميرتينز – خوزيه كاييخون

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب سان باولو قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

الفائز من مباراة اليوم سيلتقي في مدينة لشبونة البرتغالية الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي.

طالع أيضا

وكيل رمضان صبحي: نصل لاتفاق قريبا مع الأهلي وهدرسفيلد

إقالة ساري من تدريب يوفنتوس

برشلونة نابولي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا – بداية عهد جديد.. بيرلو مدربا ليوفنتوس 19 دقيقة | أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال – كابييرو يحرس مرمى تشيلسي.. وتياجو أساسي مع بايرن 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال - ثلاثي هجوم نابولي في مواجهة ميسي وسواريز وجريزمان 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رونالدو: يجب التفكير والعمل في أن يوفنتوس الأفضل في العالم 46 دقيقة | أوروبا
سكاي: يوفنتوس يختار أندريا بيرلو لخلافة ساري 55 دقيقة | أوروبا
ساري ويوفنتوس.. كلنا مخطئون لا أستثنى أحدا ساعة | أوروبا
استعدادا للمصري.. الإسماعيلي يتمم ودياته بالفوز على نادي مصر ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – أيمن أشرف والشيخ يتواجدان وغياب رمضان أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك