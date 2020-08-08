رونالدو: يجب التفكير والعمل في أن يوفنتوس الأفضل في العالم
السبت، 08 أغسطس 2020 - 19:42
كتب : FilGoal
كتب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس رسالة لمشجعي يوفنتوس عقب نهاية موسم الفريق بالخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون.
كريستيانو رونالدو
النادي : يوفنتوس
يوفنتوس ودع المسابقة الأوروبية من ثمن النهائي بالخسارة بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 2-2 أمام الفريق الفرنسي.
خسارة أعلن بعدها يوفنتوس إقالة ماوريسيو ساري من تدريب الفريق (طالع التفاصيل).
رونالدو قال عبر حسابه على "إنستجرام": "انتهى موسم 2019/20 بالنسبة لنا، متأخرا كثيرا عن المعتاد ولكن في وقت أقرب مما توقعنا. حان الوقت الآن للتفكير، حان الوقت لتحليل الصعود والهبوط لأن النقد هو الطريقة الوحيدة للتحسن".
وتابع "يجب أن يفكر نادٍ ضخم مثل يوفنتوس دائما أنه الأفضل في العالم، وأن يعمل مثل الأفضل في العالم، حتى نتمكن من تسمية أنفسنا بأحد أفضل وأكبر الأندية في العالم".
وواصل "إن الفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالية مرة أخرى في مثل هذا العام الصعب هو أمر نفخر به. شخصيا، تسجيل 37 هدفا ليوفنتوس و11 هدفا للمنتخب البرتغالي هو أمر يجعلني أواجه المستقبل بطموح متجدد ورغبة في مواصلة تقديم أداءً أفضل وأفضل كل عام".
وأردف "لكن المشجعين يطالبوننا بالمزيد. يتوقعون المزيد منا. وعلينا أن ننجز، يجب أن نرتقي إلى أعلى التوقعات".
وأتم "أتمنى أن تسمح لنا هذه العطلة القصيرة باتخاذ أفضل القرارات للمستقبل والعودة أقوى وأكثر التزاما من أي وقت مضى".
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The 2019/20 season is over for us, much later than usual but yet sooner than we expected. Now it’s time for reflection, time to analyse the ups and downs because critical thinking is the only way to improve. A huge club such as Juventus must always think like the best in the world, work like the best in the world, so that we can call ourselves one of the best and biggest clubs in the world. Winning the Serie A once again in such a difficult year is something that we are very proud of. Personally, scoring 37 goals for Juventus and 11 for the Portuguese National Team is something that makes me face the future with renewed ambition and desire to keep doing better and better each year. But the fans demand more from us. They expect more from us. And we have to deliver, we must live up to the highest expectations. May this short vacation break allow us all to make the best decisions for the future and come back stronger and more committed than ever. . See you soon! 💪🏼👊🏼
رونالدو سجل 37 هدفا الموسم المنصرم ليصبح أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل أكثر من 36 هدفا في الموسم منذ 95 عاما.
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