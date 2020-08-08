رونالدو: يجب التفكير والعمل في أن يوفنتوس الأفضل في العالم

كتب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس رسالة لمشجعي يوفنتوس عقب نهاية موسم الفريق بالخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

يوفنتوس ودع المسابقة الأوروبية من ثمن النهائي بالخسارة بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 2-2 أمام الفريق الفرنسي.

خسارة أعلن بعدها يوفنتوس إقالة ماوريسيو ساري من تدريب الفريق (طالع التفاصيل).

رونالدو قال عبر حسابه على "إنستجرام": "انتهى موسم 2019/20 بالنسبة لنا، متأخرا كثيرا عن المعتاد ولكن في وقت أقرب مما توقعنا. حان الوقت الآن للتفكير، حان الوقت لتحليل الصعود والهبوط لأن النقد هو الطريقة الوحيدة للتحسن".

وتابع "يجب أن يفكر نادٍ ضخم مثل يوفنتوس دائما أنه الأفضل في العالم، وأن يعمل مثل الأفضل في العالم، حتى نتمكن من تسمية أنفسنا بأحد أفضل وأكبر الأندية في العالم".

وواصل "إن الفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالية مرة أخرى في مثل هذا العام الصعب هو أمر نفخر به. شخصيا، تسجيل 37 هدفا ليوفنتوس و11 هدفا للمنتخب البرتغالي هو أمر يجعلني أواجه المستقبل بطموح متجدد ورغبة في مواصلة تقديم أداءً أفضل وأفضل كل عام".

وأردف "لكن المشجعين يطالبوننا بالمزيد. يتوقعون المزيد منا. وعلينا أن ننجز، يجب أن نرتقي إلى أعلى التوقعات".

وأتم "أتمنى أن تسمح لنا هذه العطلة القصيرة باتخاذ أفضل القرارات للمستقبل والعودة أقوى وأكثر التزاما من أي وقت مضى".

رونالدو سجل 37 هدفا الموسم المنصرم ليصبح أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل أكثر من 36 هدفا في الموسم منذ 95 عاما.

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