سكاي: يوفنتوس يختار أندريا بيرلو لخلافة ساري

مفاجأة كبرى.. بعد أيام قليلة من توليه تدريب فريق يوفنتوس تحت 23 سنة وقبل إدارة أي حصة تدريبية، أصبح أندريا بيرلو هو مدرب الفريق الأول ليفونتوس خلفا لساري.

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في (سكاي إيطاليا)، فإن أندريا أنيللي رئيس يوفنتوس اختار أندريا بيرلو ليكون خليفا لماوريسيو ساري في تدريب الفريق الأول ليوفنتوس.

أنيللي استدعى بيرلو بالفعل إلى مكتب رئيس النادي للاجتماع به، ومن المنتظر صدور القرار الرسمي خلال ساعات.

يوفنتوس أعلن صباح اليوم السبت، إقالة ماوريسيو ساري من منصبه بعد موسم واحد على سٌدة الفريق.

وكان يوفنتوس قد ودع دوري أبطال أوروبا أمس الجمعة أمام ليون رغم الفوز بهدفين مقابل هدف في إياب دور الـ16.

بيرلو تولى مؤخرا تدريب فريق يوفنتوس تحت 23 عاما بدء من الموسم المقبل، لكن يبدو أن مهمة صاحب الـ41 التدريبية الأولى ستكون رٌفقة الكبير يوفنتوس.

ولعب بيرلو في يفونتوس خلال الفترة من 2011 حتى 2015 بعد 10 سنوات في ميلان، وقبل أن يعتزل في فريق نيويورك سيتي الأمريكي سنة 2017.

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