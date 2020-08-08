استعدادا للمصري.. الإسماعيلي يتمم ودياته بالفوز على نادي مصر

أتم نادي الإسماعيلي مبارياته الودية بالفوز على نادي مصر استعدادا للنادي المصري.

وفاز الإسماعيلي على نادي مصر بهدفين مقابل لا شيء في مباراة ودية أقيمت اليوم السبت.

سجل عمر الوحش هدف الإسماعيلي الأول من ركلة جزاء، قبل أن يضيف المدافع محمد مجدي الهدف الثاني.

بدأ الاسماعيلى بتشكيل مكون من:

حارس: محمد مجدي.

الدفاع: محمود البدري – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمد أيمن.

الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – مدحت فقوسة.

الهجوم: وجيه عبد الحكيم.

وشارك من مقاعد البدلاء كلا من محمد مجدي الجمل، ومحمد عمار، وبيكيتي سيلفا، وأسامة إبراهيم، ومحمد بيومي، ومحمد الشامي، وحازم مرسى.

قبل انطلاق المباراة تعرض محمد صادق صانع الألعاب لإصابة في العضله الضامة وتم استبعاده من التشكيل الأساسي قبل لحظات من بداية المباراة وشارك عمر الوحش بدلا منه.

وتعد المباراة ضمن استعدادات الإسماعيلي لخوض مواجهة المصري في بداية استئناف مباريات الدوري ضمن لقاءات الأسبوع الـ 19 للمسابقة.

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