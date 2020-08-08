قائمة الأهلي – أيمن أشرف والشيخ يتواجدان وغياب رمضان أمام إنبي
السبت، 08 أغسطس 2020 - 19:09
كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين
تواجد أحمد الشيخ وأيمن أشرف لاعبا النادي الأهلي في قائمة الفريق لمواجهة إنبي.
رمضان صبحي
النادي : الأهلي
أعلن ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة إنبي.
وشهدت القائمة تواجد أيمن أشرف وأحمد الشيخ لاعبا الفريق بعد شفائهما من الإصابة.
من جهة أخرى، يغيب رمضان صبحي جناح الفريق بعد انتهاء إعارته، واستمرار المفاوضات مع هدرسفيلد لاستمرار اللاعب مع الفريق.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.
الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود متولي.
الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - جونيور أجايي – جيرالدو - أحمد الشيخ - محمد فخري.
الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.
العودة بعد طول انتظار 😍
مدربنا رينيه فايلر يعلن قائمة الفريق لمباراة إنبي غداً ✍️
🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/my2eD9o21A— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 8, 2020
ويلتقي الأهلي مع إنبي مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري.
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