قائمة الأهلي – أيمن أشرف والشيخ يتواجدان وغياب رمضان أمام إنبي

تواجد أحمد الشيخ وأيمن أشرف لاعبا النادي الأهلي في قائمة الفريق لمواجهة إنبي.

أعلن ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة إنبي.

وشهدت القائمة تواجد أيمن أشرف وأحمد الشيخ لاعبا الفريق بعد شفائهما من الإصابة.

من جهة أخرى، يغيب رمضان صبحي جناح الفريق بعد انتهاء إعارته، واستمرار المفاوضات مع هدرسفيلد لاستمرار اللاعب مع الفريق.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود متولي.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - جونيور أجايي – جيرالدو - أحمد الشيخ - محمد فخري.

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.

العودة بعد طول انتظار 😍 مدربنا رينيه فايلر يعلن قائمة الفريق لمباراة إنبي غداً ✍️ 🔥 #عدنا_لنفوز 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/my2eD9o21A — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 8, 2020

ويلتقي الأهلي مع إنبي مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري.

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